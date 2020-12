Among Us: revelan fecha del lanzamiento oficial del nuevo mapa del juego

Among Us se ha convertido en uno de los títulos más populares durante la pandemia. Ante ello, para mantener a sus millones de fans, los desarrolladores del juego anunciaron la inclusión de un nuevo mapa. Sin embargo, en aquella ocasión no se dieron más detalles al respecto ni cuando iba a ser presentado oficialmente.

Si bien mediante sus redes sociales los desarrolladores dieron pistas de que este nuevo mapa podría ser presentado durante la noche de los premios de The Games Awards 2020. Este rumor ha sido confirmado por el host y organizador del evento Geoff Keighley.

“Es cierto: Tendrán el primer vistazo al nuevo mapa de Among Us en vivo a través de The Game Awards el próximo jueves 10 de diciembre, con emisión en vivo y gratis en thegamesawards.com”, publicó Geoff Keighley a través de su cuenta oficial de Twitter.

También se sabe que el nuevo escenario de Among Us estará inspirado por otro juego de InnerSloth, titulado The Henry Stickman Collection.

Si bien la imagen revelada por el equipo de desarrollo de Among Us nos da una idea de que estaremos a bordo de un crucero, o algo parecido a una nave con un domo de vidrio transparente que nos deja ver el cielo azul, recién en su presentación oficial en The Game Awards podremos conocerlo al detalle y las tareas que tendrá.

Además, es conocido que en esta noche de premios las revelaciones suelen venir acompañadas con un tráiler y también fragmentos del juego, debido a lo cual es muy probable que este nuevo escenario de Among Us sea revelado con un pequeño gameplay con streamers y otras celebridades invitadas.