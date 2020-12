Zlatan Ibrahimović responde a EA Sports sobre su imagen en FIFA 21

La fuerte disputa entre el reconocido futbolista sueco Zlatan Ibrahimović y la compañía desarrolladora del popular videojuego FIFA 21 parece de nunca acabar. Las acusaciones del delantero son fuertes y podrían derivar en consecuencias graves para la forma en cómo se manejan las licencias de los títulos de deportes.

Hace unas semanas, Ibrahimović publicó un directo y punzante mensaje contra EA Sports en sus redes sociales, donde afirmó que nadie se contactó con él para obtener la licencia que permite usar su imagen en FIFA 21. Según el atacante del cuadro de Milán, el videojuego hace uso de su nombre e imagen sin su autorización.

Su mensaje original señalaba tanto a EA Sports FIFA como la misma FIFA y FIFPro —la organización internacional de futbolistas más grande del mundo— a quienes ”nunca había concedido” hacer dinero usándolo. El mismo connotaba un reclamo para obtener una explicación.

Días después, EA Sports respondió señalando que las declaraciones de Zlatan eran un intento de involucrar a FIFA 21 en una disputa de la que no debe formar parte. Asimismo, precisaron que tenían los “derechos contractuales para incluir los retratos de todos los jugadores que aparecen en su juego”, ya que los obtienen directamente de sus ligas, equipos y por contratos individuales.

La situación se agravaría aún más cuando una serie de jugadores profesionales y representantes, entre los que destaca Gareth Bale, se unieron a la lucha de ‘Ibra’. Según Mino Raiola, representante del sueco, son cerca de 300 los futbolistas que están dispuestos a “llegar hasta las últimas consecuencias” para garantizar sus derechos.

El último mensaje de Ibrahimović deja en claro que la campaña no se va a dilatar rápido. En su cuenta oficial de Twitter, el rossonero se pronunció nuevamente así: “EA Sports no se trata de derechos de imagen colectivos. Tus juegos (FIFA 21) están basados en derechos de imagen individuales. No se los compraste a FIFPro, así nos lo dijeron. Tampoco a AC Milan, porque nos lo dijeron, ni tampoco los compraron de mí directamente. ¿De quiénes los compraron entonces?”, reclamó.

Mino Raiola reveló recientemente a TalkSports que “EA Sports no es una organización sin ánimo de lucro” y que “todo es por dinero, sobre quién los explota, por derechos y principios”.