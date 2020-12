The Game Awards 2020: Gal Gadot y Brie Larson presentarán premios

Una reciente serie de tuits en la cuenta oficial de The Game Awards 2020, el evento de premiación con mayor audiencia basado en la industria de los videojuegos, ha revelado que dos estrellas de Hollywood presentarán ganadores en la gala.

Se trata de Gal Gadot y Brie Larson, dos actrices muy reconocidas que se sumarán al ya confirmado Tom Holland, el actor que da vida a los protagonistas de Spider-Man: Far From Home y Uncharted en sus respectivas adaptaciones cinematográficas.

La cuenta oficial del evento creado por Geoff Keighley señala que ambas actrices serán presentadoras. El evento está programado para el próximo 10 de diciembre y se transmitiría hacia todo el mundo a través de Twitch.

Se desconoce por ahora si la inclusión de estas celebridades se extenderá más allá de presentar premios. Aún así, es conocido el sentido comercial de The Game Awards, sobre todo, por su enfoque en anuncios de nuevas producciones con sus ya conocidos ‘World Premieres’.

Se espera, por lo tanto, que Holland pueda adelantarnos algún tipo de teaser trailer para sus nuevas películas basadas en Nathan Drake. Lo mismo para Gal Gadot, que podría traer más detalles sobre el film Wonder Woman 1984.

Por su parte, Brie Larson ha estado relacionada a Nintendo muy concurrentemente en los últimos meses. Sus apariciones en los spots publicitarios de Animal Crossing: New Horizons podrían ser una pista de un posible anuncio de la gran N.

Todavía se desconocen algunos detalles importantes sobre The Game Awards 2020 como la hora exacta del evento. Sin embargo, algunos adelantos como la presentación del nuevo mapa de Among Us y la revelación de gameplay del nuevo Crimson Desert ya están confirmadas.