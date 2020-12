Nintendo Switch podría incluir juegos de Game Boy y Game Boy Advance

Los jugadores de Nintendo Switch, la consola híbrida desarrollada por la compañía japonesa, podrían acceder a los videojuegos de Game Boy y Game Boy Advance si se suscriben a su plataforma online.

Según detalla Alfabetajuega, un portal especializado en videojuegos, en los próximos días se lanzaría una actualización que ‘reviviría’ los juegos de estas videoconsolas portátiles lanzadas hace varios años.

De acuerdo a la publicación, solo los miembros de Nintendo Switch Online podrán disfrutarlos. Recordemos que dicha plataforma de paga había agregado juegos de otras consolas retro como SNES y NES.

Características del servicio

Lanzado en setiembre de 2018, esta plataforma permite que los usuarios de Nintendo Switch accedan a funciones como multijugador en línea, almacenamiento en la nube, chat de voz y acceso a biblioteca de juegos retro.

Entre los juegos de NES más populares tenemos a Donkey Kong, Dr. Mario, Excite Bike, The Legend of Zelda, Super Mario Bros, Metroid, Kirby’s Adventure, Yie Ar Kung-Fu, Wrecking Crew, Punch-Out!!, Double Dragon, etc.

Por su parte, los juegos de SNES (Super Nintendo) que están disponibles son Super Mario All-Stars, F-Zero, Star Fox, Super Mario Kart, Yoshi’s Island, Super Metroid, Donkey Kong Country, Kirby Super Star, entre otros.

Mejores juegos de Game Boy y Game Boy Advance

Aunque todavía no hay una lista oficial, muchos fans de Nintendo esperan que Nintendo Switch Online incluya juegos clásicos de Game Boy como los de Pokémon (Amarillo, Cristal, Plata y Oro) Super Mario Land, etc.

En lo que respecta a la Game Boy Advance, los más recordados son los que pertenecen a la tercera generación de Pokémon (Rubí, Safiro, Esmeralda), los remakes de los primeros juegos de la franquicia, Metroid Fusion, entre otros.