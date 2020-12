Pokémon GO hace oficial fechas del Community Day de diciembre 2020

Los creadores de Pokémon GO han develado los detalles de la mayoría de eventos que se realizarán durante el mes de diciembre, como el último Community Day del 2020, que se llevará a cabo durante dos días.

Similar al Community Day de diciembre del año pasado, este nuevo día de la comunidad permitirá que aquellos jugadores de Pokémon GO que no lograron participar de dicha celebración, durante las ediciones anteriores, tengan la oportunidad de hacerlo durante 48 horas.

Los fanáticos del videojuego de Niantic podrán participar de este evento entre el 12 y 13 de diciembre para capturar a los siguientes pokémon:

Totodile

Swinub

Treecko

Bagon

Torchic

Slakoth

Mudkip

Ralts

Turtwig

Chimchar

Piplup

Rhyhorn

Abra

Seedot

Weedle

Gastly

Magikarp

Porygon

Charmander

Electabuzz

Magmar

Si ya tienes a alguna de estas criaturas con IVs perfectos, ya sea para atacar y defender gimnasios o el Go Battle League del juego de realidad aumentada, te recomendamos esperar a las fechas mencionadas para que sus últimas evoluciones puedan aprender poderosos ataques legacy.

Asimismo, el Community Day de diciembre es una increíble oportunidad para que los jugadores puedan registrar a las criaturas mencionadas en sus variantes shiny, ya que estas aparecerán con mayor frecuencia, durante 48 horas, en estado salvaje en todo el mundo, por lo debes juntar la mayor cantidad de poké balls para capturarlos a todos.

Recuerda también que las primeras criaturas de la sexta generación aparecerán en estado salvaje en todo el mundo a partir del 2 de diciembre en Pokémon GO, pero, si no quieres esperar, puedes conseguir a los iniciales de Kalos por medio de la Go Battle League.