Madre aprende a jugar League of Legends para pasar más tiempo con su hijo

Los videojuegos no solo se pueden disfrutar con amigos que conocemos en la vida real o a distancia, sino que también se pueden convertir en una plataforma para que una madre e hijo puedan fortalecer su relación, tal como sucedió con League of Legends.

Cada tanto, en Reddit aparecen historias dignas de ser compartidas y esta es una de ellas. Una madre de 53 años publicó lo que le sucedió hace cinco años atrás, cuando ella sentía que no estaba en sintonía con su vástago, quien hablaba todo el día de League of Legends, su juego favorito.

La señora cuenta que ella nunca jugó videojuegos y, cuando su progenitor tenía 17 años, él solo hablaba del MOBA creado por Riot Games en momentos en el que ella lo necesitaba. En ese entonces no comprendía su pasión por los e-sports.

Por esta razón, ella le pidió a su hijo que le enseñe a jugar LoL y en un inicio fue bastante difícil, porque recibía comentarios bastante ofensivos por parte de la comunidad, al no saber jugar ni elegir campeones para cumplir determinadas funciones.

Su progenitor la instó a jugar ARAMs para que pueda conocer más campeones y las habilidades de estos, por lo que después de un tiempo logró entender cómo se juega League of Legends y, si bien no llegó al nivel de las ranked, aclara que puede ver la MSI, LCK y el Worlds sin ningún problema.

En 2019, la madre viajó junto a su hijo a Taiwan para ver las semifinales del MSI, un campeonato importante de League of Legends, un recuerdo que guarda con mucho aprecio. No obstante, la señora cuenta que, ahora que su vástago ya creció y dejó la casa, ya no juega LoL, pero recalca que valió la pena todo el esfuerzo que hizo para entender a su retoño y el amor que le tenía al videojuego.