Cyberpunk 2077 logra el primer lugar de ventas en Steam y Among Us se aleja

El 2020 se va acabando y, con ello, muchos de los juegos que hace semanas estaban en lo alto de las ventas de Steam van cediendo su lugar a los próximos lanzamientos. Entre los más destacados y esperados está Cyberpunk 2077, que lidera la lista de lo más vendido en su preventa.

La última lista top de Steam corresponde a las ventas del 22 al 29 de noviembre. Cyberpunk 2077 entró en preventa el pasado 16 de noviembre y, tal como otras entregas muy anticipadas en PC (Death Stranding y Horizon Zero Dawn), ha logrado acaparar la mayor atención.

Vale indicar que Cyberpunk 2077 también está disponible en la tienda online oficial de CD Projekt Red, GOG, aunque no se conocen cifras de esta última. Tanto Steam como dicha plataforma continúan en su temporada de rebajas de otoño, que coincidieron con el Black Friday y Cyber Monday.

A Cyberpunk 2077 le siguen Phasmophobia —un título muy similar a Among Us pero en 3D— Doom Eternal, RDR2, Sea of Thieves y Hades, otro de los juegos con mayores nominaciones en The Game Awards 2020. Vale recordar que el juego de Keanu Reeves no califica para las premiaciones de este año, pues lo hará para las del año siguiente.

Más abajo, en el sexto lugar, aparece Among Us, que hasta hace algunas semanas todavía ocupaba el puesto tres. El popular título multijugador de InnerSloth todavía tiene pendiente el lanzamiento de su nuevo mapa, el cual todavía no cuenta con una fecha específica. Aun así, el juego se mantiene en el tercer lugar de lo más jugado, solo por detrás de CSGO y Dota 2.

Te dejamos la lista completa del top de ventas de Steam aquí: