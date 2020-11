Marvel’s Avengers promete aún más contenido para aumentar las ventas

Marvel’s Avengers, uno de los proyectos más ambiciosos (y caros) para un videojuego en los últimos años, ha tenido el infortunio de debutar con uno de los lanzamientos más preocupantes de la última década. Pese a esto, Square Enix y Crystal Dynamics han prometido más contenido para intentar revitalizar las ventas.

En apenas dos meses, Marvel’s Avengers perdió el 96% de su base de jugadores en Steam. Un número escandaloso que demuestra la poca aceptación del público tras entender su jugabilidad.

El centro de las críticas hacia Marvel’s Avengers es la jugabilidad. Muchos lo definen como un juego repetitivo y género. Las mecánicas de combate y la sensación de vuelo, aunque satisfactorias según muchos, se opacan después de un tiempo por el insistente sistema de looting.

Además, el juego ha registrado numerosos reportes de bugs y glitches, pero más allá de estos problemas, no son pocos los usuarios que afirman que el juego tiene potencial.

Quizá por lo último es que el mismo presidente de Square Enix ha anunciado que “los fans pueden esperar contenido adicional extendido” a aparecer pronto. Según rumores, la decisión se tomó debido a un reporte financiero que indicaba una performance “sub-estándar”.

Marvel’s Avengers anunció recientemente una actualización con un personaje nuevo (Kate Bishop). La misma llegará al título el próximo 8 de diciembre y contará con su propia operación en la campaña.

De lograr un resurgimiento en jugadores, Marvel’s Avengers no sería el primero en hacerlo. Otros juegos con lanzamientos difíciles como Rainbow Six Siege y No Man’s Sky lograron en el pasado recuperar una base de usuarios importantes a base de parches y nuevo contenido.

