Pokémon GO: Kyurem vuelve a las incursiones del juego ¿aparecerá en shiny?

Niantic continúa revelando más detalles de todo lo que tiene preparado para el mes de diciembre en Pokémon GO. Esta vez, le toca a las incursiones que tendrán una vez más al poderoso Kyurem de regreso. ¿Será que podrás capturarlo en su variante shiny? Te lo contamos.

Desde la web oficial de Pokémon GO, Niantic confirma que el Trío del Lago, Uxie, Mesprit y Azelf dejarán las incursiones de nivel 5 para que los millones de jugadores en el mundo puedan enfrentarse a Kyurem.

Este legendario tipo dragón/hielo de la quinta generación estará en las incursiones de todo el mundo a partir del 1 de diciembre, hasta el 1 de enero, por lo que tienes un mes para poder conseguirlo si es que no lograste capturarlo cuando llegó por primera vez al juego de realidad aumentada.

¿Llegará Kyurem shiny a Pokémon GO?

De momento, Niantic no ha revelado muchos detalles respecto al regreso de Kyurem, pues en el comunicado no se menciona si la variante shiny debutará en le videojuego, pero existen precedentes de legendarios que regresaron a Pokémon GO y se activó su forma variocolor, por lo que esperaremos a los reportes de jugadores en Oceanía o Asia, que son los primeros lugares donde aparecerá.

¿Te percataste que Abomasnow ya tiene la opción de mega-energía? Sucede que Niantic también confirmó que la megaevolución de esta criatura aparecerá, por primera vez, en las mega-incursiones del videojuego.

Según se lee en la web de Pokémon GO, Mega-Abomasnow hará su debut en las mega-incursiones a partir del 1 de diciembre en reemplazo de Mega-Blastoise. De tal manera que aún tienes tiempo para registrar la poderosa mega del inicial de tipo agua de Kanto.