PlayStation Plus: los juegos que llegan a PS5 y PS4 en diciembre

PS5 y PS4 recibirán en simultáneo varios juegos gratis. Sony por fin hizo oficial la lista de videojuegos que se podrán descargar sin costo alguno gracias al servicio de suscripción PlayStation Plus disponible para ambas consolas.

La cuenta oficial de PlayStation en Twitter publicó una imagen donde señala que los juegos gratis de PlayStation Plus que llegan a PS5 y PS4 se podrán descargar desde el 1 de diciembre de 2020. Estos títulos son: Just Cause 4, Rocket Arena y la gran novedad Worms Rumble.

Just Cause 4, un videojuego que se estrenó en 2018, es la última entrega de la famosa saga de acción y aventura ambientada en un mundo abierto protagonizada por Rico Rodríguez. Este título permite al usuario visitar lugares tropicales lleno de mucha acción.

Luego tenemos Rocket Arena, un videojuego que se podrá descargar solo si se tiene una suscripción activa a PlayStation Plus. Se trata de un arena shooter con variedad de personajes, armas y escenarios muy alucinantes.

Por último, uno de los juegos que más expectativas ha generado luego de que se estrenara su fase de prueba hace algunas semanas es Worms Rumble. Se trata de un Battle Royale en el que 32 jugadores se enfrentarán utilizando las legendarias armas del universo de Worms. El título llegará a PlayStation Plus para PS4 y PS5 el mismo día de su lanzamiento.

Recuerda que Just Cause 4, Rocket Arena y Worms Rumble estarán disponibles en PlayStation Plus hasta el 4 de enero de 2021, por lo que tienes tiempo de sobra para descargarlos en tu consola y disfrutarlos hasta que tu suscripción en el servicio finalice.