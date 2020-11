Among Us: ¿cuándo llegará el nuevo mapa del juego?

A pesar de que Among Us fue creado en 2018, recién ha alcanzado popularidad durante la pandemia en los últimos meses. Ante ello, para mantener a sus millones de jugadores, los desarrolladores del juego ya han anunciado una actualización que será estrenada dentro de poco. Una de las grandes novedades que llegará en la futura nueva versión del título es la inclusión de un mapa.

Antes, la página web del desarrollador InnerSloth era la encargada de anunciar las novedades del juego. No obstante, hace unas semanas Among Us estrenó cuenta oficial de Twitter, en dónde se mostró por primera vez la apariencia del nuevo mapa.

Además de la novedad de un cuarto mapa para jugar, en Among Us vienen otros cambios. Uno de ellos apunta a eliminar el acceso a jugadores piratas y tóxicos que dañan la dinámica del videojuego. Asimismo, añadirán la compatibilidad con otros idiomas.

¿Cuándo llegará el nuevo mapa de Among Us?

Si bien los desarrolladores de Among Us no han querido revelar cuándo será estrenado el nuevo mapa, han dado a conocer pistas que señalan que en el mismo día de The Game Awards (10 de diciembre de 2020), habrá novedades. Como se sabe, para estos premios el juego tiene dos nominaciones: mejor juego móvil y mejor multijugador.

El nuevo escenario de Among Us es un mapa que tiene lugar en una suerte de vehículo volador. Podemos ver la cabina principal, un cristal protector y el deslumbrante cielo azul, lo que presumiblemente quiere decirnos que nos encontramos a grandes alturas.