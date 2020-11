PS5: usuarios son baneados por vender el acceso a PS Plus Collection

El lanzamiento del PlayStation 5 ha llegado con el estreno de un servicio llamado PS Plus Collection, que permite a todos los suscriptores de PS Plus acceder a una serie de títulos de PS4. Sony ha detectado que algunos usuarios están utilizando este beneficio de forma indebida, por lo que ha empezado a banear algunas consolas.

Aprovechando que el nuevo dispositivo de Sony permite añadir más de una cuenta, algunos jugadores están vendiendo el acceso a PS Plus Collection a personas con PS4 que no tienen una PS5 a mano. Esta característica te da acceso a juegos como God of War, Bloodborne, Days Gone, The Last of Us Remastered y otros éxitos de la generación pasada.

A diferencia de la venta de cuentas de PSN, una práctica que tomó fuerza en la generación pasada, el canje de juegos de PS Plus Collection funciona diferente. Al comprar un acceso le das tu cuenta de PSN al dueño de la PS5 para que canjee los juegos por ti y posteriormente puedas utilizarlos en tu PS4.

Sony se ha dado cuenta del truco y ha comenzado a banear cuentas de jugadores que están usando este vacío legal. Al parecer los baneos han comenzado en China y ya se cuentan por centenares de usuarios que han perdido acceso a su perfil de PSN.

Esto no solo es una pésima noticia para el dueño de la PS5, que no podrá usar su consola, sino también para los usuarios que pidieron el canje. Las cuentas de PSN de aquellos que pagaron por arrendar el hardware tendrán una suspensión de dos meses.

Sin embargo, no debes alarmarte, ya que PlayStation está aplicando la suspensión de cuentas solo en ciertos escenarios. Por ejemplo, en Malasia, algunos usuarios baneados recibieron el castigo de Sony tras realizar más de 50 inicios de sesión en su consola en un solo día.