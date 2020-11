PS5: ¿dónde comprar la Playstation 5 y cuánto cuesta la consola de Sony?

El pasado 12 de noviembre, Sony comenzó a vender la PS5 en Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, México entre otros países. Esta consola de videojuegos competirá con Xbox Series X de Microsoft y promete volverse la favorita de millones de gamers.

La llegada a Perú y el resto del mundo se produjo una semana después (19 de noviembre). Desde entonces, miles de personas ya han podido probar esta videoconsola, que será retrocompatible con su antecesora, es decir, podrás disfrutar de juegos de PlayStation 4.

Existen dos modelos de PS5. La primera cuenta con lector de discos y vale (según su precio oficial) 499 dólares. La segunda, por su parte, se llama Digital Edition y solo permite juegos digitales. Esta versión es más económica y tiene un valor de 399 dólares.

En nuestro país, las tiendas como Perú Bazar, LawGamers, Phantom, entre otras, están ofreciendo la consola, aunque con un precio mucho mayor. El modelo estándar lo ofrecen a S/ 2.999,90, mientras que la versión digital a S/ 2.699,90.

Juegos para PS5

La nueva consola de Sony cuenta con varios juegos, algunos como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales serán exclusivos, es decir, no podrás disfrutarlos en Xbox Series X u otra consola de videojuegos.

El problema es que el precio de los discos se incrementó, pasando de costar $60 a $70, lo que supondrá una gran inversión de los usuarios. A continuación, te dejamos la lista de juegos disponibles.

1. Astro’s Playroom (viene de regalo en la PS5).

2. Assassin’s Creed Valhalla

3. Borderlands 3

4. Bugsnax

5. Call of Duty: Black Ops Cold War

6. Dead by Daylight

7. Demon’s Souls (remake)

8. Devil May Cry 5: Special Edition

9. DIRT 5

10. Fortnite

11. Godfall

12. Goonya Fighter

13. King Oddball

14. Maneater

15. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

16. Mortal Kombat 11 Ultimate

17. NBA 2K21

18. No Man’s Sky: The Next Generation

19. Observer: System Redux

20. Overcooked: All You Can Eat

21. The Pathless

22. Planet Coaster: Console Edition

23. Poker Club

24. Sackboy: A Big Adventure

25. Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

26. Watch Dogs Legion

27. WRC 9

Características de la PS5

Ambas versiones de PlayStation 5 tienen las mismas especificaciones técnicas. La única diferencia es que una cuenta con lector de discos. A continuación, te dejamos las principales características:

1. CPU: 8 núcleos Zen 2 a 3.5 GHz (frecuencia variable)

2. GPU: 10.28 TFLOPs, 36 CUs a 2.23GHz (frecuencia variable)

3. Arquitectura GPU: Custom RDNA 2

4. Memoria / Interfaz: 16GB GDDR6 / 256-bit

5. Ancho de banda de memoria: 448 GB / s

6. Almacenamiento interno: SSD personalizado de 825 GB

7. Rendimiento de E / S: 5.5 GB / s (sin formato), típico 8-9 GB / s (comprimido)

8. Almacenamiento expandible: ranura NVMe SSD

9. Almacenamiento externo: soporte USB HDD

10. Unidad óptica: Unidad de Blu-ray 4K UHD

El control de la PS5, bautizado por Sony como mando DualSense, cuenta también con interesantes características, como retroalimentación háptica, es decir, que tendrá varios tipos de vibraciones, dependiendo lo que realices.

También cuenta con los gatillos adaptables (L2 y R2), que hará los juegos más realistas, sobre todo los shooters. Esto se podrá notar al disparar diferentes tipos de armas. Incluso, se trabarán si te quedaste sin munición.