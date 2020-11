Pokémon GO: guía completa de todos los eventos y recompensas para diciembre

Aunque aún quedan algunos eventos de noviembre, pero Niantic ya tiene listo todas las novedades para el próximo mes. Habrá grandes cambios en Pokémon GO con la llegada del gran evento GO Beyond, que introducirá Kalos al juego con la primera oleada de Pokémon de dicha región.

Aun así, en el juego de realidad aumentada habrá más eventos que van de acorde con lo que sucede cada mes, solo que en esta ocasión veremos nuevos protagonistas.

La Hora del Pokémon destacado

Todos los martes del mes de diciembre se realizará la Hora del Pokémon destacado de 18:00 a 19:00 (horario local). Estos son los protagonistas:

Martes 1 de diciembre : Seel será el Pokémon destacado y habrá doble XP por evolucionar Pokémon.

: Seel será el Pokémon destacado y habrá doble XP por evolucionar Pokémon. Martes 8 de diciembre: Swinub será el Pokémon destacado y obtendrás doble polvos estelares al capturar Pokémon.

Swinub será el Pokémon destacado y obtendrás doble polvos estelares al capturar Pokémon. Martes 15 de diciembre : un Pokémon sorpresa será el destacado y habrá doble de caramelos por capturar Pokémon.

: un Pokémon sorpresa será el destacado y habrá doble de caramelos por capturar Pokémon. Martes 22 de diciembre : Snorunt será el destacado y obtendrás doble de caramelos al transferir Pokémon.

: Snorunt será el destacado y obtendrás doble de caramelos al transferir Pokémon. Martes 29 de diciembre: Snover será el destacado y obtendrás el doble de XP por evolucionar Pokémon.

Retorno del Pokémon legendario Kyurem a las incursiones, y llegada de Mega Abomasnow

El Pokémon legendario Kyurem llega a las incursiones a partir del martes 1 de diciembre a la 4.00 p.m. al viernes 1 de enero a la 4.00 p.m. Asimismo, tendremos como fechas destacadas para las Horas de Incursiones legendarias los días 2, 9, 16, 23 y 30 de diciembre.

Mega Abomasnow también llega a las Megaincursiones de Pokémon GO el martes 1 de diciembre a la 4.00 p.m. reemplazando a Mega Blastoise. Hasta la llegada de ese momento, Mega Blastoise aparecerá con más frecuencia en incursiones para que nadie se quede sin él.

Logros de investigación de diciembre en Pokémon GO

Los logros de investigación de diciembre tienen como protagonistas a Lapras y Darumaka. Al completar las misiones diarias durante siete días recibiremos como recompensa un encuentro con una de estas dos criaturas, además, recibirás puntos de experiencia adicionales. La fecha es desde el 1 de diciembre a las 22.00 hasta el próximo 1 de enero.

Bonus de experiencia por captura

Como parte de la gran actualización lanzada para diciembre de GO Beyond, el nivel máximo en Pokémon GO va a aumentar hasta el 50.

Para ayudar a los entrenadores en este proceso, habrá una bonificación en la experiencia ganada para subir de nivel, empezando desde el miércoles 18 de noviembre hasta el 31 de diciembre a las 11:59 p.m. (horario local).

Se vienen actualizaciones del juego

Administrar tus criaturas está a punto de volverse mucho más fácil con la introducción del etiquetado de Pokémon y otras actualizaciones de búsqueda generales. Esta nueva función te permitirá crear etiquetas de diferentes colores para aplicarlas y usarlas para filtrar cada Pokémon en tu colección.

La función de búsqueda de Pokémon también se actualizará para permitir un mejor uso de la misma en Pokémon GO. Cuando toques la barra de búsqueda, aparecerá una nueva pantalla con los términos de búsqueda recomendados, como Tipo de Pokémon, Región, Nivel de amigo, variocolor y más.