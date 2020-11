Black Friday: las mejores páginas para comprar juegos en oferta de PC y PS4

Las ofertas del Black Friday son siempre un acontecimiento en el mercado gaming. Muchos amantes de los videojuegos conocen de antemano la gran diversidad de descuentos en la red, más allá de Steam y otras páginas conocidas. Si aún no conoces dónde encontrar las mejores promociones para aprovechar las rebajas de ‘viernes negro’, entonces pon atención, pues aquí te mostraremos algunas de los mejores portales de venta online.

En esta guía te mostraremos páginas de venta directa o de claves, en su mayoría, con entrega inmediata, lo que quiere decir que no deberás esperar muchos minutos después de tu compra para recibir tu código de producto. Asimismo, debes saber que la gran mayoría de juegos para PC dependen de un cliente, launcher o gestor de descargas como Steam, Origin (próximamente EA Desktop), Ubisoft Connect (antes Uplay), Battle.net, etc.

Estos clientes son sencillos de usar y se asemejan a otras plataformas existentes en consolas como la PlayStation Network y PSN Store (PS4 y PS5) y la Microsoft Store (Xbox). Para utilizarlos, basta con descargar los programas en tu PC y crear una cuenta para iniciar sesión en ellos.

Por otro lado, algunas de las páginas de venta que te presentaremos también cuentan con ofertas en juegos seleccionados para PS4 y Xbox One, a través de códigos de producto que puedes activar en la cuenta adherida a tu consola.

Las mejores ofertas en juegos de PC y PS4 para Black Friday

Ofertas en juegos de PS4 y smartphones

La PSN Store tiene activas algunas ofertas para juegos de PS4 por Black Friday. Asimismo, la Google Play Store también abrió ofertas para algunos videojuegos en su plataforma.

Steam: ofertas de otoño

Steam es la plataforma y tienda de videojuegos para PC de Valve (creadores de Half-Life y Counter-Strike) y también una de las más famosas y antiguas del mercado. Es principalmente conocida por sus temporadas en ofertas y rebajas.

Para el Black Friday, Steam ha lanzado coincidentemente sus ofertas y descuentos de otoño. Puedes revisar todas las rebajas en este enlace.

Origin

Origin es la tienda de juegos online exclusiva de EA y está próxima a ser renombrada como EA Desktop. Actualmente, también hay una temporada de ofertas por Black Friday a la que puedes acceder aquí.

Green Man Gaming

Una de las tantas páginas de venta de claves de juegos con entrega inmediata. Exclusiva para juegos de PC. Cuenta con ofertas temporales de Black Friday válidas hasta el 2 de diciembre. Recuerda que es muy importante revisar que cada producto que quieras comprar sea apto para activarlo en tu país o región. Revisa los descuentos aquí.

Eneba

Eneba es otra de las muchas tiendas online con un apartado exclusivo para Latinoamérica. También puedes cambiar a tu moneda local para tener una mejor idea del precio final. Revisa sus ofertas en este enlace.

Nuuvem

Nuuvem es una de las tiendas más exitosas de la región sudamericana. Es de origen brasilero y también ofrece gran variedad de títulos disponibles para otros países de Latinoamérica. Es también muy activa en cuanto a promociones y permite crear paquetes con 2 o más juegos por un precio llamativo. Conoce sus descuentos, válidos hasta el 4 de diciembre, en este enlace.

Fanatical

Otra de los portales más conocidos para hacer compras online de videojuegos. Cuenta también con versión en español y permite comprar en soles. Su Black Friday Sale está actualmente activo y puedes acceder al mismo dando clic aquí.

GOG

Si te suenan familiares juegos como The Witcher y Cyberpunk 2077, quizá no conozcas que sus creadores también tiene su propia tienda online. Se llama GOG y, aunque no tenga una venta específica de Black Friday, si está ofreciendo descuentos actualmente. Puedes revisarlos aquí.

¿Cómo comprar juegos en oferta y descargarlos en mi PC?

Lo primero que debes tomar en cuenta antes de adquirir una clave de producto en línea es estar seguro de que están disponibles en tu región. Usualmente, las páginas de venta online advierten si detectan que tu conexión es de un país en el que no se puede activar un determinado juego o contenido. Sin embargo, debes siempre estar atento pues nada te detendrá a hacer la compra de manera directa, especialmente si usas herramientas como VPN.

La compra de una clave de producto te entregará un código que puedes activar en clientes como Steam, Epic Games Store, Origin, Ubisoft Connect o Battle.net, etc. (la página de venta indicará cuál). Para obtener el juego, basta con encontrar una opción similar a “activar un código” o “canjear un producto” en el cliente correspondiente y colocar el serial.

Después de esto, el título será agregado a la biblioteca de tu cuenta con la que iniciaste sesión en las mencionadas plataformas. Recuerda que crear una cuenta en Steam, Origin, Battle.net, etc. es gratuito. Puedes hacerlo a través de estos enlaces: