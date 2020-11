Jefe de Xbox también cree que la guerra de consolas es innecesaria

La novena generación de consolas llegó por fin hace apenas unos días con los lanzamientos de la PS5 y Xbox Series X|S. Por supuesto, ante tales eventos, los jefes de ambas divisiones de hardware han cedido muchas entrevistas a portales especializados para promocionar sus plataformas. Aun así, algo los une: su rechazo al término de ‘guerra de consolas’.

La llamada guerra de consolas es un término popular referente a la fuerte competencia que ha existido en el rubro desde la introducción de la Sega Genesis en 1988 y su rivalidad con Super Nintendo. La expresión también es cercana al fanatismo de muchos usuarios comprometidos con una marca como PlayStation o Xbox.

En declaraciones al podcast Decoder, Phil Spencer, jefe de la división de Xbox, señaló: “Para ser honesto, amo la industria en la que estoy, es el trabajo que amo. Mi esposa dice que es el único trabajo para el que estoy calificado, pero definitivamente es lo que amo hacer. Aun así, ese tribalismo en la industria, si hubiera algo que me sacaría de ella, sería definitivamente eso sobre lo que estás hablando”.

“Cuando un equipo lanza algo al mercado para que el mundo lo destruya en el Internet se vuelve algo realmente valiente para que un equipo lo haga. Nunca voy a esperar que a un equipo creativo o un equipo le vaya mal porque tengo un producto que compite [contra ellos]. No está en mí. De hecho, no creo que nos ayude a largo plazo en la industria”, agregó.

Spencer fue serio al señalar que hay todavía un grupo de personas deseando el fracaso comercial de algunos productos: “Especialmente en el espacio de consolas, hay un nicho dentro de un nicho que, creo, lo han llevado a un nivel destructivo de ‘realmente quiero que fracasen para que esta cosa que compre tenga éxito’. Lo digo de ambos lados. No estoy diciendo de que todas las personas que destruyen Xboxes y todos los que aman Xbox siempre sean abiertos a cosas de PlayStation”, mencionó.

“He dicho antes que me parece de mal gusto, pero tal vez eso es muy ligero. Simplemente lo desprecio. No creo tener que ver a otros fracasar para lograr nuestras metas. No es algo imaginario. De hecho, es real. Estamos en la industria del entretenimiento. La competencia mayor es la apatía sobre los productos, servicios y juegos que construimos”, concluyó.