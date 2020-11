Cuphead: The Delicious Last Course se retrasa hasta el 2021

Cuphead, uno de los videojuegos indie más aclamados de la pasada generación de consolas, tuvo un largo proceso de desarrollo que tomó años y lo mismo estaría repitiéndose para The Delicious Last Course, su primer contenido adicional DLC. Desarrolladores confirmaron que se posterga hasta el 2021.

The Delicious Last Course había generado una gran expectativa en el último tramo del 2019, tras algunos tráilers publicados por Studio MDHR, creadores de Cuphead. La fecha de lanzamiento estaba prevista para el 2020.

Sin embargo, la pandemia del coronavirus afectó fuertemente a los planes del estudio, así como a muchos otros desarrolladores de videojuegos, y no se supo noticias de Cuphead hasta este miércoles 25 de noviembre.

A través de un comunicado, Studio MDHR se volvió a referir a su proyecto más esperado, tras meses de ausencia y sin ningún tipo de avance para el DLC. En el mismo, el estudio confirmó que The Delicious Last Course se retrasó debido a la COVID-19.

“No estaremos satisfechos a menos que este último capítulo (en la historia del primer Cuphead) sea nada menos que nuestro mejor trabajo” afirmaron. “Cumplir con este estándar ha sido extremadamente desafiante para nosotros, frente a una pandemia global que ha afectado a tantos de nuestros desarrolladores”.

“En lugar de comprometer nuestra visión en respuesta a la COVID-19, tomamos la complicada decisión de retrasar el lanzamiento de The Delicious Last Course hasta que estemos confiados de que deleitará a la comunidad de Cuphead en la forma que sienten que debería” acotaron.

El lanzamiento inicial para 2020 nunca tuvo fecha fija y parece que Studio MDHR intentó hasta el final cumplir con entregar el DLC en el presente año.