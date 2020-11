Hades es declarado como el mejor videojuego de 2020

La industria de los videojuegos ha tenido un gran 2020, a pesar de todos los problemas que causó la pandemia del coronavirus. A solo semanas de que llegue a su fin, los medios ya comparten, según su percepción, cuáles han sido los mejores juegos del año y Hades parece ser el elegido.

Hades, que se encuentra nominado a mejor juego del año en The Game Awards 2020, ya tendría bajo el brazo su primer triunfo como GOTY, luego de que la revista Time lo coloque en la cima de su top10 de juegos.

En dicha lista encontramos juegos indies y AAA que en su momento generaron mucha expectativa en la comunidad gaming, como lo son The Last of Us Part II, Spider-Man: Miles Morales, Microsoft Flight Simmulator, Call of Duty: Warzone, entre otros.

Los mejores 10 juegos de 2020, según la revista Time:

Hades

Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us: Part II

Among Us

Animal Crossing: New Horizons

Ori and the Will of the Wisps

Call of Duty: Warzone

Microsoft Flight Simulator

Fall Guys

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Para Time, Hades alcanza un nuevo pico en el subgénero de los Roguelike, ya que ofrece al usuario un diseño, jugabilidad, mecánicas y narrativa que pueden ser consideradas como una reinvención de cada uno de estas características.

Hades es un videojuego desarrollado por el estudio Supergiant Games, que se lanzó para Nintendo Switch y PC (desde Steam) el 17 de setiembre de 2020, un mes que será recordado por los gamers por el estreno de los populares Fall Guys y Among Us.