Fortnite: ¿cuál es el precio de la suscripción al Club de Fortnite en Perú?

👑👑👑



Introducing the Fortnite Crew - the ultimate subscription offer for can’t-miss Fortnite Content. What's included?



-The Battle Pass for Season 5. Yours to keep

-An exclusive monthly Crew Pack

-1,000 V-Bucks each month



Available Dec 2. More info: https://t.co/xJpSlauF3k pic.twitter.com/XWRwyYAOj8