Among Us: ya puedes jugar partidas en solitario con bots

La popularidad de Among Us se debe a la experiencia multijugador que ofrece el videojuego. Para jugar el título de InnerSloth es necesario hacerlo con amigos o desconocidos que puedan cumplir el rol de tripulante e impostor y mentir hasta ganar la partida, pero parece que esto habría llegado a su fin con la creación de partidas en solitario.

Por increíble que parezca, algunos gamers no se atreven a jugar Among Us aun así tengan el juego descargado en su smartphone o lo hayan comprado en su versión para PC desde Steam, por el simple hecho de no querer jugar con sus conocidos en una misma partida.

Es por ello que, en redes sociales, se acaba de hacer viral una versión del juego de InnerSloth en la que puedes jugar en solitario sin la necesidad de que otra persona se una a tu partida.

Esta propuesta fue creada por KlopityL, un fanático de Among Us y también desarrollador, que logró hacer una versión no oficial del título en cuestión donde toda la tripulación es controlada por inteligencia artificial, es decir, son bots.

No cabe duda de que este proyecto es un poco extraño porque la finalidad del videojuego es que tanto tripulantes e impostor debatan, ya sea por chat de voz o texto, para descubrir quién fue el que cometió un asesinato.

Pero lo interesante de esta réplica de Among Us, es que tú, como único jugador, cumplirás siempre el rol de impostor y tu misión será la de aniquilar a todos los bots que cumplen la función de tripulantes sin que se den cuenta.