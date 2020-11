Among Us: lanzan actualización que otorga varias ventajas a los impostores

Innersloth, la empresa desarrolladora de Among Us, acaba de liberar una actualización que no ha pasado desapercibida entre los usuarios, ya que otorga varias ventajas a aquellos jugadores que les toca ser impostores.

Según detalla Vandal, un portal especializado en videojuegos, la firma lanzó este parche que sería una antesala a la gran actualización que tiene preparada para el 10 de diciembre, cuando libere su cuarto mapa.

¿Cuáles son las ventajas?

De acuerdo a la publicación, las flechas de tareas ya no se mostrarán cuando se sabotean las comunicaciones de la nave y la luz roja de las comunicaciones ya no responderá de forma inmediata a la posición correcta.

Asimismo, el nuevo parche de Among Us que acaba de lanzar Innersloth corrige el bug que permitía a los jugadores atravesar las paredes para manipular los paneles en el mapa Polus.

Actualización previa

A principios de mes, los desarrolladores liberaron una actualización que incluyó varias características como el voto anónimo y los símbolos en las tareas de arreglar cables, esto en beneficio de las personas daltónicas.

Llegada de nuevo mapa

El próximo 10 de diciembre se llevará a cabo The Game Awards, un evento que vendría a ser como los ‘Premios Oscar’ de los videojuegos. Among Us está nominado en varias categorías y sus creadores anunciaron que ese día mostrarán su cuarto mapa.

En la imagen publicada en su cuenta oficial de Twitter se puede apreciar que este nuevo mapa y los trajes inéditos que utilizan los jugadores son una referencia a The Henry Stickmin, uno de los primeros juegos de Innersloth.