PS5: ¿cómo actualizar gratis los juegos de PS4 en una PlayStation 5?

Una de las funciones más destacadas de la nueva PlayStation 5 es su retrocompatibilidad, la cual hace posible reproducir una colección de más de 4.000 videojuegos de PS4 en la consola de última generación desarrollada por Sony.

De esta forma, se puede actualizar fácilmente determinados títulos de PlayStation 4 desde la misma PS5. No obstante, este proceso no se realiza de forma automática. Por ello, aquí te detallamos paso a paso cómo obtener la última versión de aquellos juegos que no requieren pago adicional.

¿Cómo actualizar juegos de PS4 en PS5?

Videojuegos de PS4 en disco:

Inicia sesión en tu cuenta desde la PS5. Inserta el disco del juego de PS4. Dirígete al centro de juegos de ese título en concreto. Selecciona la oferta de actualización Toca en el botón Descargar. Deberás colocar el disco en la consola cada vez que juegues.

Videojuegos de PS4 en digital:

Inicia sesión en tu cuenta desde una PS5 estándar o PS5 edición digital. Busca el título desde el PlayStation Store, PlayStation Network o la barra de búsqueda. Selecciona la oferta de actualización en el centro de juegos. Pulsa en el botón Descargar.

Por otro lado, si posees las versiones para PS4 y PS5 de un mismo videojuego, puedes intercambiar entre ellas desde la misma consola de PlayStation 5 ingresando a la pantalla de inicio de Juegos < Biblioteca de juegos < Seleccionar el título < Pulsar el botón X < Desplegar el menú de opciones.

Lista de juegos para actualizar gratis

- Assassin’s Creed Valhalla

- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

- Fortnite

- Mortal Kombat 11

- Watch Dogs Legion

- Hitman 3 (solo versión digital)

- Wolrd Rally Championship 9

- Borderlands 3

- Bugsnax.

- Dead by Daylight

- DIRT 5

- King Oddball

- Maneater

- No Man’s Sky

- Planet Coaster

- Sackboy: A Big Adventure

- The Pathless