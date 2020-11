Among Us se actualizará con traducciones en español latino y otros idiomas

Among Us es uno de los videojuegos más vendidos en Steam y los miembros de InnerSloth quieren que el éxito de su popular juego continúe. Por ello, decidieron revelar más detalles sobre lo que será la próxima actualización del título, en la que se añadirá traducciones en español latino y otros idiomas.

Los creadores de Among Us estrenaron la cuenta de Twitter de su videojuego publicando la primera imagen del nuevo mapa que recibirá el título, escenario que será presentado el 10 de diciembre mediante un tráiler; no obstante, no es lo único en lo que están trabajando.

InnerSloth tiene claro que debe trabajar en la reducción de la barrera idiomática que ofrece su juego, ya que este cuenta solo con traducciones a cinco idiomas. Ante la fama que ha ganado su título en los últimos meses, el estudio confirmó cuáles son los lenguajes que añadirá a su creación.

Among Us será traducido al:

Inglés

Francés

Italiano

Alemán

Español (latino y europeo)

Holandés

Ruso

Portugués (brasileño y europeo)

Japonés

Coreano

Filipino

Si bien Among Us ya se encuentra disponible en español, es importante que InnerSloth haya hecho foco en este apartado para implementar más lenguas y así ofrecer una mayor comodidad a los jugadores de distintos países que solo hablen su idioma natal.

Asimismo, el estudio declara que trabajará en más idiomas, pero por el momento se está enfocando en los ya mencionados, aunque no ha revelado la fecha en que se lanzará esta actualización del juego, tanto en su versión para PC como smartphones.