Mientras que miles de fans compran videojuegos para pasar un buen rato, otros lo hacen por coleccionismo. Aunque no lo creas, los clásicos juegos de Nintendo siguen siendo muy cotizados en las casas de subastas y esta vez Super Mario Bros. 3 se acaba de convertir en el juego más caro de la historia por un simple detalle en su empaque.

Las copias físicas de Super Mario Bros. son muy buscadas en el mundo de los coleccionistas, pues recordemos que hace unas semanas una edición de Super Mario Bros. 3 se subastó por el precio de 31.2000 dólares, tan solo porque en su carátula aparecía Kid Icarus. Pero apareció otro ejemplar más raro que este y su valor superó los 100.000 dólares.

Heritage Auctions, una conocida casa de subastas, acaba de convertirse en parte de la historia de los videojuegos, luego de publicar en Twitter que logró vender el recordado videojuego de la consola de Nintendo (NES) a más de 156.000 dólares. ¿Por qué valió tanto? Aquí te lo contamos.

El portal Game Informer señala que la subasta de Super Mario Bros. 3 inició en 62.500 dólares y no se detuvo hasta que un coleccionista puso fin a la puja al ofrecer 156.000 dólares por el título de Nintendo.

De acuerdo a la misma casa de subastas Heritage Auctions, el juego se logró vender hasta cinco veces más del precio estimado porque era el ‘Santo Grial’ de los coleccionistas, por el simple hecho de que tenía la palabra “Bros.” en la parte izquierda, cubriendo la mano de Mario, un detalle a tener en cuenta, debido a que en las cajas normales, esta aparece a la derecha.

Por otro lado, el mismo portal menciona que este récord se rompió dos veces este año. La primera vez sucedió en julio, cuando una copia de Super Mario Bros. se vendió a 114.000 dólares, por lo que ostentó el título de juego más caro de la historia hasta que un coleccionista decidió pagar 156.000 dólares por Super Mario Bros. 3 ¿Cuánto pagarías por un juego clásico de colección?

#heritageLive: WORLD RECORD!! Super Mario Bros. 3 - Wata 9.2 A+ Sealed ["Bros." Left, First Production], NES Nintendo 1990 USA brings $156,000 – more than five times its estimate and the highest price ever paid for a video game. #AuctionUpdate #VideoGames #SuperMarioBros pic.twitter.com/7v3wykH63u