PS5: algunos mandos DualSense no tienen el logo de Sony bien centrado

Una gran sorpresa se llevaron los fans de PlayStation, luego de que en redes sociales se revelara que algunos mandos DualSense, los controles de la PS5, no tienen el logo de Sony bien centrado, ya que está ligeramente hacia la izquierda.

Según detalla Vandal, un portal especializado en videojuegos, los reportes no solo fueron hechos por usuarios desconocidos, sino también por personajes allegados a la industria como Ted Timmis, director de diseño de Far Cry 6.

“Este controlador de PS5 tiene la marca Sony 1 milímetro fuera del centro a la izquierda, en una inclinación de 1 grado y me molesta mucho más de lo que debería” escribió Timmis en su cuenta de Twitter.

Pese a su dura crítica, el director de diseño de Far Cry 6 (que tendrá a Giancarlo Esposito como villano), resaltó todas las nuevas funciones del mando de PlayStation 5 como los gatillos adaptables y la retroalimentación háptica.

“El control en sí es un as, no puedo esperar a que los jugadores sientan la experiencia de usar armas y manejar vehículos en Far Cry 6″, escribió Timmis en otra publicación.

Darryn Bonthuys, experto en videojuegos que trabaja en GameSpot, también notó este curioso detalle en el mando de PS5. Aunque aseguró que no afecta en nada el funcionamiento del control DualSense, Sony debe corregir este error en el próximo lote.

PS5 en Perú

El precio oficial de la videoconsola de Sony será de 499,99 dólares en su versión con lector de discos. La PS5 Digital Edition (que solo funcionará con juegos digitales) tendrá un valor de 399,99 dólares.

Si te encuentras en Perú, varias tiendas virtuales están ofreciendo la consola y sus accesorios a un precio muy similar. Perú Bazar, LawGamers y Phantom, por ejemplo, están vendiendo la PS5 estándar A S/ 2.999 mientras que la digital a S/ 2.699.