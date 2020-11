Usuarios reportan primeros problemas de la PS5 con juegos de PS4

La PS5 llegó a todo el mundo el pasado 19 de noviembre después de una semana de aparecer en algunos países del mundo. Sin embargo, en poco tiempo, la consola ya ha generado los primeros reportes de usuarios que señalan fallos en la misma. ¿Cuáles son? Te los contamos.

En los últimos días, algunos de los fallos comunes ya reportados por algunos usuarios de PS5 incluyen partidas borradas automáticamente, dificultades o desconexiones con las redes Wi-Fi, y hasta crasheos de juegos actuales, incluso con juegos diseñados específicamente para la plataforma.

Aun así, uno de los últimos reportes tiene que ver con la posibilidad de jugar nuestros juegos de PS4 en la nueva consola, precisamente, con los que están añadidos a nuestra cuenta, que pueden ejecutarse gracias a retrocompatibilidad.

Según su reporte, Paula (@cecilos), una colaboradora del portal Eurogamer en España, indica que la PS5 bloquea algunos juegos de PS4 como si se tratara de títulos adheridos a otra cuenta.

Su revelación viene acompañada de una imagen que muestra como Watch Dogs Legion no puede correrse en la consola. Lo mismo sucede con otro juego llamado La-Mulama.

¿Alguien me sabe explicar por qué me salen estos juegos bloqueados si son míos? Los tengo comprados en digital en mi cuenta, pero me pide comprarlos de nuevo cuando intento acceder a ellos. pic.twitter.com/fLQ67sQCSA