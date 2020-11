Pokémon GO: guía completa del Community Day de Magmar

Por primera vez en la historia de Pokémon GO, Niantic decidió que haya dos Community Day en el mismo mes. El domingo 15 de noviembre fue el turno de Electabuzz, ahora el protagonista de este fin de semana será Magmar. Este pokémon de tipo Fuego aparecerá con mayor frecuencia y su evolución llegará con un nuevo ataque, además de las investigaciones y bonificaciones que obtendremos durante el evento.

Hora del Community Day de Magmar

El evento del Community Day de Magmar en Pokémon GO comenzará el sábado 21 de noviembre a las 11 a. m. (hora local) y finalizará a las 5 p. m. (hora local).

Magmar variocolor

El pokémon de tipo Fuego aparecerá en estado salvaje y con más frecuencia de lo normal durante el Community Day. Podrás atrapar a Magmar shiny con suficiente persistencia y un poco de suerte. A su vez, la forma de bebé Magby eclosionará de huevos de 2 km durante todo el evento.

Movimiento exclusivo para Magmotar: Thunderbolt

Si conviertes un Magmar en Magmortar hasta dos horas después de que finalice el Community Day de este fin de semana, el pokémon sabrá el ataque cargado de tipo eléctrico Thunderbolt. Esta es la única forma en que lo puede aprender en el juego, por lo que es la oportunidad perfecta para conseguirlo.

Investigación especial del Community Day

Como parte del Community Day de este fin de semana, Niantic ofrecerá una historia de investigación especial exclusiva del evento llamada No Match for Magmar. Los boletos para acceder a la historia se pueden comprar a través de la tienda de Pokémon GO por S/ 1,99. También habrá tareas temporales y de campo exclusivas del evento. Estos te darán varias recompensas, incluidas las piedras Sinnoh, que se requieren para convertir a un Magmortar.

Evolucionar un Magby a Magmar: 25 caramelos

Evolucionar un Magmar a Magmortar: 100 caramelos y Piedra Sinnoh.

Bonus dentro del evento

Los entrenadores podrán aprovechar las siguientes bonificaciones durante el Community Day de Magmar: