GTA Online: Rockstar prepara actualización y muestra nuevo mapa del juego

Rockstar Games, la desarrolladora de la saga Grand Theft Auto, acaba de publicar un video que anuncia una gran actualización para GTA Online y que muestra, durante unos breves segundos, el nuevo mapa del juego.

Lanzado en 2013, GTA Online sigue sorprendiendo a sus miles de usuarios en todo el mundo, quienes hace poco accedieron a una misión especial por Halloween que les pedía robar un OVNI de una base militar.

Aunque se pensó que no habría novedades, la desarrolladora utilizó su cuenta de Twitter para promocionar una nueva actualización; no obstante, no brindó muchos detalles como la fecha de llegada o qué contenido habría.

Lo más destacado del teaser, que solo dura 10 segundos, es que se puede apreciar el nuevo mapa del juego que, según detallan medios especializados en videojuegos, promete ser más grande e inmersivo.

Muertos en las playas

Desde hace algunos días, los jugadores de GTA Online han encontrado algunos cuerpos sin vida en las playas del juego. Por el momento, Rockstar Games no ha emitido algún comunicado, pero podría ser parte de la nueva actualización.

Como podrás apreciar en las imágenes, que fueron compartidas por los usuarios en Twitter, los cadáveres aparecen en determinadas áreas del videojuego y solo a ciertas horas, así que puedes echarle un vistazo tu mismo para verificarlo.

Actualmente, GTA Online está disponible para Microsoft Windows y las consolas PlayStation 4 y Xbox One. Rockstar Games aseguró que los usuarios de PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S podrán jugar desde mediados del 2021.