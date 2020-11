The Game Awards 2020: nominados a los ‘Premios Oscar’ de los videojuegos

Es ese momento del año otra vez. The Game Awards, la que se ha convertido en la gala de premiación más importante de la industria de los videojuegos —y que también es conocida como TGA o incluso como los GOTY—, ha anunciado por fin su lista de nominados para su edición 2020. Conoce qué juegos, desarrolladores, artistas o creadores de contenido pueden llevarse las estatuillas en sus 30 categorías.

The Game Awards 2020 es organizado por el principal promotor de la idea y uno de los periodistas más importantes de la industria: Geoff Keighley. La edición de este año será estrictamente digital y presentado por él mismo, sin público, debido a la pandemia de la COVID-19.

The Game Awards 2020: nominados

La lista de premios en The Game Awards 2020 ha crecido con respecto a la presentación del último año. La nueva categoría ‘Innovación para la accesibilidad’ se agregó para reconocer a los desarrolladores que hacen esfuerzos en llevar al medio del videojuego más allá creando características, tecnología y contenido que ayude a los títulos a ser disfrutados por una mayor audiencia, de manera que esta se diversifique.

Por supuesto, la lista ya denota sorpresas como la no inclusión de Half-Life Alyx en la contienda por el GOTY 2020 (juego del año), las pocas nominaciones a Genshin Impact y la presencia de Among Us, un título de 2018 que aumentó su popularidad masivamente en 2020, en la categoría de juegos multijugador.

Estos son todos los nominados de las 30 categorías en TGA 2020:

Juego del año (GOTY):

Animal Crossing: New Horizons

DOOM Eternal

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

Mejor actuación en videojuego:

Ashley Johnson, The Last of Us Part II

Laura Bailey, The Last of Us Part II

Daisuke Tsuji, Ghost of Tsushima

Logan Cunningham, Hades

Nadji Jeter, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Mejor multijugador:

Animal Crossing: New Horizons

Among Us

Call of Duty: Warzone

Fall Guys: Ultimate Knockout

Valorant

Mejor juego como servicio:

Apex Legends

Destiny 2

Call of Duty Warzone

Fortnite

No Man’s Sky

Mejor dirección de arte:

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II

Mejor banda sonora:

DOOM Eternal

Final Fantasy VII Remake

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II

Mejor diseño de audio:

DOOM Eternal

Half-Life: Alyx

Ghost of Tsushima

Resident Evil 3

The Last of Us Part II

Mejor narrativa:

13 Sentinels: Aegis Rim

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

Mejor juego indie:

Carrion

Fall Guys: Ultimate Knockout

Hades

Spelunky 2

Spiritfarer

Mejor juego para móviles:

Among Us

Call of Duty Mobile

Genshin Impact

Legends of Runeterra

Pokémon Café Mix

Mayor impacto social de un juego:

If found...

Kentucky Route Zero: TV Edition

Spiritfare

Tell me why

Through the darkest of times

Mejor creador de contenido:

Alanah Pearce

FaZe Nickmercs

Timthetatman

Black Girl Gamers

Valkyrae

Mejor juego Esports:

Call of Duty: Modern Warfare

Counter-Strike: Global Offensive

Fortnite

League of Legends

Valorant

Mejor jugador de Esports:

Ian “Crimsix” Porter

Heo “Showmaker” Su

Kim “Canyon” Geon-bu

Anthony “Shotzzy” Cuevas-Castro

Matthieu “ZywOo” Herbaut

Mejor juego de realidad virtual:

Dreams

Half-Life: Alyx

Marvel’s Iron Man VR

Star Wars: Squadrons

The Walking Dead: Saint’s Sinners

Mejor juego de innovación y accesibilidad:

Assassin’s Creed: Valhalla

Grounded

Hypedot

The Last of Us Part II

Watch Dogs: Legion

Mejor juego de acción:

DOOM Eternal

Hades

Half-Life: Alyx

Nioh 2

Street of Rage 4

Mejor juego de acción y aventura:

Assassin’s Creed Valhalla

Ghost of Tsushima

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Last of Us Part II

Mejor juego de rol:

Final Fantasy VII Remake

Genshin Impact

Persona 5 Royal

Wasteland 3

Yakuza: Like a Dragon

Mejor juego de pelea:

Granblue Fantasy: Versus

Mortal Kombat 11 Ultimate

Street Fighter V: Champion Edition

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r]

Mejor juego familiar:

Animal Crossing: New Horizons

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Fall Guys: Ultimate Knockout

Mario Kart Live: Home Circuit

Minecraft Dungeons

Paper Mario: The Origami King

Mejor juego de simulación o estrategia:

Crusader Kings III

Desperados III

Gears Tactics

Microsoft Flight Simulator

XCOM: Chimera Squad

Mejor juego de deportes:

Dirt 5

F1 2020

FIFA 21

NBA 2K21

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Mejor dirección de juego:

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II

Puedes revivir el video del anuncio original aquí mismo:

¿Cómo votar?

Los ganadores de TGA 2020 son elegidos mediante una mezcla entre los veredictos del jurado (un 90%) y las votaciones hechas por el público en general (10%). Desde el pasado 18 de noviembre, ya es posible votar por tus juegos favoritos en cada una de las categorías siguiendo este enlace.

¿Cuándo será The Game Awards 2020?

La gala de The Game Awards 2020 se realizará el próximo 10 de diciembre a las 7.00 p. m., hora peruana.