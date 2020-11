PS5: Sony afirma que 664 GB de almacenamiento es una cifra “más que buena”

Cuando Sony anunció la PS5, su nueva consola de videojuegos, aseguró que tendría 825 GB de almacenamiento interno; sin embargo, eso no resultó ser del todo cierto, ya que los usuarios solo pueden emplear 664 GB (el resto es para el sistema)

Aunque es una cifra bastante inferior, si la comparamos con Xbox Series X que ofrece 1 TB (802 GB utilizables), para un representante de la compañía japonesa, este espacio es más que suficiente, al menos por ahora.

Jim Ryan, actual CEO de PlayStation, fue entrevistado por The Telegraph y aseguró que los usuarios de PS5 no tendrán problemas con el almacenamiento, aunque algunos videojuegos, como el nuevo Call of Duty, sean muy pesados.

“Todo debería ir bien. Aunque queda por ver cómo evoluciona la situación y ver qué pasa a medida que la gente saca sus PS5 de la caja y empieza a usarlas", afirmó el representante de la firma asiática.

Finalmente, el vocero de PlayStation destacó que los 664 GB de almacenamiento que tiene la nueva videoconsola desarrollada por Sony es una cifra bastante buena para una consola de última generación.

Disponibilidad de PS5

El precio oficial de la videoconsola de Sony será de 499,99 dólares en su versión con lector de discos. La PS5 Digital Edition (que solo funcionará con juegos digitales) tendrá un valor de 399,99 dólares.

Si te encuentras en Perú, varias tiendas virtuales están ofreciendo la consola y sus accesorios a un precio muy similar. Perú Bazar, LawGamers y Phantom, por ejemplo, están vendiendo la PS5 estándar A S/ 2.999,90.