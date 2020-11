Pokémon GO aumenta el nivel máximo hasta el 50

Desde que se inició Pokémon GO, hace cuatro años, ha ido evolucionando de muchas formas. Desde la incorporación de los combates (incursiones, Combates de Entrenador, el Team GO Rocket) hasta el descubrimiento de más de 600 especies diferentes de Pokémon que puedes encontrar en el juego. Ahora Niantic acaba de subir el nivel máximo hasta el 50.

Los entrenadores que hayan llegado al nivel 40 tendrán la oportunidad de subir hasta el nivel 50. Además, aquellos jugadores que todavía no hayan alcanzado el nivel 40, podrán subir de nivel mucho más fácil que antes, gracias a las nuevas modificaciones en Pokémon GO.

A partir del 30 de noviembre de 2020, los entrenadores ganarán el doble de PX por atrapar un pokémon, evolucionarlos, eclosionar huevos, registrar nuevas entradas en la pokédex y mucho más. En algunos casos, los px conseguidos podrían ser el doble que antes, ¡así será más fácil que los entrenadores igualen a sus amistades de más nivel!

Los jugadores que lleguen al nivel 40 antes del jueves 31 de diciembre de 2020 a las 23.59 (hora local) lograrán el título de Entrenador de Legado 40 y conseguirán premios exclusivos, como una investigación temporal que tendrá como recompensa el artículo exclusivo para el avatar de la Gorra Gyarados y una insignia especial de Legado 40.

Para ayudar a los jugadores a llegar antes al nivel 40, habrá un bonus de doble de px por captura desde el miércoles 18 de noviembre de 2020 a las 13.00 hasta el jueves 31 de diciembre de 2020 a las 23.59 (hora local)7

Superar el nivel 40 en Pokémon GO exigirá más que simples px, también deberás completar nuevas investigaciones de subida de nivel.

Nivel 41: poner a prueba nuestras habilidades para atrapar pokémon. Se nos pedirá que atrapemos más pokémon en un día, además de otras tareas, para llegar al nivel 41.

Nivel 42: desde evolucionar a Eevee a sus posibles evoluciones a usar ciertos objetos para evolucionar ciertos pokémon. Llegar al nivel 42 nos pedirá conocer a fondo las evoluciones de los pokémon.

Nivel 43: demostrar nuestra maestría en los combates de gimnasio y en las incursiones. También deberás ganar un número concreto de insignias de platino antes de poder avanzar al nivel 43. Incluso puede que obtengas un artículo sorpresa para el avatar al final.

Nivel 44: los combates de entrenador han sido un factor fundamental de los juegos de rol de pokémon desde sus inicios, pero son relativamente nuevos en los combates de entrenador han sido un factor fundamental de los juegos de rol de pokémon desde sus inicios, pero son relativamente nuevos en Pokémon GO . Deberás probar tus habilidades en los combates si quieres llegar al nivel 44.

Nivel 45: seguro ya has combatido en gimnasios, incursiones y en la Liga Combates GO, pero para llegar al nivel 45, debes centrar tus esfuerzos en derrotar a los inoportunos villanos del Team GO Rocket. Posiblemente, recibas unas recompensa al final.

Nivel 46: para llegar al nivel 46, debes completar varias tareas de investigación de campo, eclosionar huevos y documentar vuestras aventuras diarias con Instantáneas de GO.

Nivel 47: si crees que ya cuentas con gran experiencia en las incursiones, los requisitos para llegar al nivel 47 podrán a prueba tus habilidades. Por ejemplo, un desafío nos exigirá ganar incursiones con equipos que cumplan ciertos criterios.

Nivel 48: los requisitos para alcanzar el nivel 48 se centrarán en uno de los aspectos más importantes de Pokémon GO: nuestra amistad con nuestro Pokémon compañero; además de tener en cuenta los kilómetros recorridos y los souvenirs que has recogido. Llegar al nivel 48 nos exigirá que, junto a nuestro pokémon compañero, no dejemos de desarrollar nuestra amistad.

Nivel 49: si hay algo que iguale en importancia a nuestra amistad con los pokémon compañeros, es nuestra amistad con otros entrenadores. La gente que conoces en el juego aportará muchísimo a nuestras vidas y cultivar esas amistades es fundamental para ser un gran entrenador. Llega al nivel 49 enviando regalos, consiguiendo Pokémon mediante intercambios y mucho más.