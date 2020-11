Among Us obtiene dos nominaciones en The Game Awards 2020

The Game Awards es reconocida por ser la entrega de premios anual más destacada y relevante de la industria de los videojuegos y deportes electrónicos, y para la edición 2020, Among Us se ha convertido en una de las principales revelaciones.

Este famoso videojuego fue lanzado por InnerSloth en 2018, sin embargo, ha sido en este 2020 cuando ha alcanzado su máxima popularidad. A pesar de no contar con grandes gráficos, su modo multijugador en el que pueden participar de 4 a 10 personas para descubrir a los impostores o asesinos de tripulantes, ha despertado el interés de millones de usuarios en todo el mundo.

Por ello, no es una sorpresa que Among Us haya logrado dos nominaciones en los The Game Awards 2020, tomando en cuenta que sigue siendo el videojuego más descargado en Steam.

Sin embargo, lo más resaltante para Among Us es su nominación a la categoría de Mejor multijugador del año, en donde enfrenta a grandes títulos de la industria como Call of Duty: Warzone y Fall Guys: Ultimate Knockout. Esta es la lista completa:

Among Us

Animal Crossing: New Horizons

Call of Duty: Warzone

Fall Guys: Ultimate Knockout

VALORANT

Sin embargo, Among Us no solo ha sido muy descargado en Steam, también se ha convertido en uno de los títulos más populares en teléfonos. Por ello, también disputará el premio en la categoría Mejor juego para móviles. Estos son los nominados: