Videojuegos benefician la salud mental, según Universidad de Oxford

Los efectos que causan los videojuegos en las personas vuelven a ser objeto de estudio; esta vez, la investigación fue hecha por la Universidad de Oxford. Esta información llega en uno de los momentos más favorables para la industria, pues sus ventas incrementaron debido a la pandemia del coronavirus.

Quienes estuvieron a cargo de este estudio fueron los investigadores del Instituto de Internet de Oxford, quienes encuestaron a 2.700 gamers para saber si realmente los videojuegos causan conductas de violencia e inclusive adicción.

El documento con los resultados del estudio fue publicado el lunes. La información responde a una serie de respuestas de la encuesta a personas que jugaron dos juegos en específico: Plantas vs. Zombies: Battle for Neighborville y Animal Crossing: New Horizons.

Para realizar la investigación, los encargados hicieron uso de los datos de Electronic Arts y Nintendo of America, creadores de Plantas vs. Zombies: Battle for Neighborville y Animal Crossing: New Horizons, respectivamente, sobre cuánto tiempo pasaban jugando los encuestados.

Los resultados que arrojó el estudio de la Universidad de Oxford señalan que la cantidad real de tiempo dedicado a jugar era un factor positivo, pequeño, pero positivo en el bienestar de las personas.

Asimismo, se menciona que el nivel de disfrute que los gamers tienen de un videojuego podría ser un factor más importante para su bienestar que el mero tiempo de juego.

Andrew Pryzybylski, director de la investigación de la Universidad de Oxford, señaló: “Nuestros hallazgos muestran que los videojuegos no son necesariamente malos para la salud; hay otros factores psicológicos que tienen un efecto significativo en el bienestar de una persona”, señala el investigador.

"De hecho, el juego puede ser una actividad que se relacione positivamente con la salud mental de las personas, y la regulación de los videojuegos podría privar a los jugadores de esos beneficios, agrega Andrew.