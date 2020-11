PS5: crean juego para que puedas tener tu PlayStation 5 y jugar con esta

Sony ya puso a la venta la PS5 en algunas regiones y está a solo tres días de debutar en los demás países del mundo, entre ellos, Perú. Muchos fans se quejaron por la escases de la consola, por lo que un desarrollador quiso que todos tengan la experiencia de tener su propia PlayStation 5 y creó un videojuego para que fans estrenen su propio sistema.

PS5 Simulator es el nombre de un juego para PC gratuito que ha llamado la atención de miles de fans debido a que permite al usuario abrir, instalar e, inclusive, explorar la interfaz de la nueva máquina de videojuegos de Sony. Todo ello de manera virtual.

Alex Grade es el nombre del desarrollador que creó PS5 Simulator, quien aprovechó el lanzamiento de PlayStation 5 para hacer real este proyecto. Además, señala que se tomó todo con humor y su juego no se trata de un título AAA.

Según se lee en la descripción del videojuego, este ofrece gráficos bastante realistas, aunque no tiene Ray Tracing (trazado de rayos), como los demás juegos de este género. Asimismo, su jugabilidad se basa en físicas, por lo que no será una tarea sencilla sacar la consola del empaque para usarla. No obstante, te traerá cierta nostalgia cuando veas la intro de PlayStation 1 al encender el sistema.

Además, Alex Grade afirma que el objetivo de su título es que los fans de PS5 puedan estrenar la consola antes de que se ponga a la venta en varios países. El creador agrega que los gamers tendrán que lidiar con “la peor gestión de cables, como en la vida real”.

Aquí te dejamos un video subido a YouTube donde muestra al detalle todo lo que ofrece PS5 Simulator, videojuego que puedes descargar en tu computadora o laptop de manera gratuita ingresando a este enlace.