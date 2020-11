Among Us vuelve a ser el videojuego más vendido de Steam

Among Us surgió como el ave fénix. Muchos creían que el videojuego creado por InnerSloth había pasado de moda; sin embargo, el más reciente reporte de Steam revela que está más vigente que nunca, pues volvió a ocupar el primer lugar como el juego más vendido en la plataforma de Valve.

El regreso al top 1 de Among Us fue presentado por Lo más vendido en el mundo de Steam, donde vemos que el juego de tripulantes e impostores superó a su archirrival Phasmophobia, así como otros títulos importantes que se ofrecen en la plataforma.

Se trata de un top 10 donde vemos juegos como Football Manager, Cyberpunk 2077 (juego que aún no se estrena), Destiny 2 Beyond Light, Age of Empires II: Definitive Edition, entre otros videojuegos de PC.

Es posible que el repunte de Among Us se deba a su más reciente actualización, ya que InnerSloth añadió el voto secreto para que sea más difícil descubrir quién es el impostor durante las partidas, así como un soporte para personas daltónicas.

Según reportes de Steam, la cantidad de jugadores en simultáneo al día es de 279.801, cifra con la que supera con creces a Rocket League, Apex Legends e inclusive al segundo videojuego más vendido en la historia de la industria, GTA V.

Lista de juegos más vendidos en Steam