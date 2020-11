El consumo de videojuegos registra pico histórico en Estados Unidos

Los videojuegos han alcanzado una cifra histórica respecto a su consumo en los Estados Unidos durante el tercer trimestre del 2020. Así lo anunciaron en la firma de análisis NPD. Las ganancias también han sido importantes.

El informe contempla los meses de julio, agosto y setiembre; sin embargo, se registra un escenario similar o hasta superior para el último cuarto del año, según el reconocido analista Mat Piscatella, de la mencionada empresa.

La explicación más general hace mención a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. Millones de personas recurrieron a los videojuegos para pasar el tiempo libre en sus hogares. La OMS, incluso, recomendó su uso como una manera de cuidar la salud mental.

NPD precisa que el gasto en videojuegos, hardware, consolas y accesorios en Estados Unidos alcanzó los 11.2 millones de dólares, una cifra récord nunca vista anteriormente. La misma representa un incremento del 24% comparado con el tercer cuarto del 2019.

La parte que generó mayores ingresos fue la de venta de software y contenido (videojuegos, DLCs, compras internas, etc.), que abarca 10.4 millones de dólares del total mencionado. De estos, la mayor parte se realizó en juegos móviles y servicios de suscripción.

Hubo aquellos juegos que gozaron de gran acogida en cuanto a ventas, como Call of Duty Modern Warfare (2019), Super Mario 3D All-Stars, Animal Crossing: New Horizons, Ghost of Tsushima, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Among Us y algunos títulos ya establecidos como Fortnite y Minecraft.

Según Piscatella, la salida de la PS5 y Xbox Series X alargará el momentum del sector de videojuegos en el último trimestre del año, además de la Nintendo Switch, consola, que también registró buenas ventas durante la pandemia.