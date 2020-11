Among Us y la referencia a ‘El Príncipe del Rap’ que pocos conocen

Mientras muchos fans de Among Us esperan conocer más detalles acerca de la historia de los tripulantes e impostor, el videojuego de InnerSloth oculta otros misterios. Uno de estos acaba de ser desvelado: el juego tiene una divertida referencia a la serie ‘El Príncipe del Rap’ de Will Smith.

The Fresh Prince of Bel-Air, conocida en varios países de Latinoamérica como ‘El Príncipe del Rap’ es una serie noventera mundialmente famosa que catapultó al estrellato al conocido actor estadounidense Will Smith.

Aparentemente, los creadores de Among Us, al igual que muchos en el mundo, son fanáticos de esta serie por lo que habrían decidido hacerle un homenaje mediante una de las tareas a realizar dentro de su videojuego.

Ahora que el juego de InnerSloth es de los más populares en el mundo, en redes sociales se hizo viral el hallazgo de un fanático, pues según informa el portal Fayerwayer, este easter egg hacia ‘El Príncipe del rap’ se puede encontrar en el escenario de Polus.

Si sueles jugar Among Us con tus amigos y eligen a Polus como escenario, debes saber de la existencia de una tarea donde aparece un Código QR, que a primera vista no parece tener ningún efecto, pero es todo lo contrario, ya que aparece un conocido meme donde vemos a Will Smith tapándose la nariz.

Al escanear el Código QR, se podrá visualizar el siguiente mensaje: “Yo holmes, smell you later”, frase que dice Will Smith cuando el taxista lo deja en la mansión del Tío Phill en su idioma original. En Latinoamérica la frase fue traducida así: “Y le dije al taxista: ponte desodorante” para que rime con "Al fin llegue a una mansión de lo más elegante.