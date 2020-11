Among Us: ¿por qué hay un valioso diamante en el basurero de la nave?

Si te tocó ser tripulante en Among Us, el videojuego creado por InnerSloth, seguro te habrás preguntado por qué hay un valioso diamante en el basurero de la nave. Aunque no lo creas, existe una razón y solo algunos fans la conocen.

Una vez que empieza la partida, los jugadores deben completar varias misiones, una de ellas consiste en vaciar el basurero. Esta tarea hubiera pasado desapercibida para la mayoría, sin embargo, hay algo extraño en los desperdicios.

Como podrás apreciar en la imagen, además de las hojas secas notamos dos objetos muy llamativos: un diamante y lo que parece ser el control remoto de algún aparato electrónico. ¿Qué cosas son?

Según revela Pepe el mago, un canal de YouTube dedicado a los videojuegos, ambos objetos son un easter-egg que los desarrolladores de Among Us decidieron incluir a modo de homenaje a Henry Stickmin.

Creado en 2008, este fue el primer videojuego que realizó InnerSloth. Si llegaste a disfrutarlo, sabrás que el control de color verde es un teletransportador y el diamante es una joya que el protagonista debe robar en el segundo capítulo.

Otro de los easter-eggs ocultos en Among Us lo podemos encontrar en el mapa Pollus, donde hay una extraña piedra que había aparecido en Dig2China, otro de los títulos desarrollados por esta empresa estadounidense.

Sin embargo, no son las únicas referencias que los desarrolladores decidieron incluir en este popular título. También hay guiños a películas o videojuegos como Terminator, Viernes 13, Legend of Zelda, Half-Life, entre otros.