PS5: Xbox envía mensaje a Sony por lanzamiento de PlayStation 5

Una gran sorpresa se llevaron miles de gamers en las redes sociales, después de que Xbox enviara un emotivo mensaje a Sony por el lanzamiento de la PS5, la nueva consola de videojuegos que comenzó a venderse en todo el mundo.

Utilizando su cuenta oficial de Twitter, los encargados de Xbox le dedicaron unas bonitas palabras a su más grande competidor, lo que provocó que miles de usuarios no dudaran en compartir el tierno mensaje y dejar su ‘like’. ¿Qué decía?

“Generación tras generación, es un placer jugar a vuestro lado. Feliz día de lanzamiento, PlayStation”, se puede leer en el tuit que, hasta el momento, tiene más de 40.000 likes y ha sido retuiteado por más de 20.000 personas.

Generation after generation, it's a pleasure to game alongside you. Happy launch day @PlayStation https://t.co/715L30KiwL — Xbox (@Xbox) November 12, 2020

El mensaje reveló que, pese a ser rivales, ambas compañías mantienen una relación cordial. Todo lo contrario suele ocurrir entre los jugadores, quienes muchas veces entablan acaloradas discusiones defendiendo a su consola favorita.

Directivo de Sony recibió Xbox

El pasado 10 de noviembre, un directivo de Sony utilizó sus redes sociales para mostrar una fotografía de la Xbox Series X, la última videoconsola desarrollada por Microsoft que llegó al mercado dos días antes que PS5.

“Un nuevo amigo en mi habitación”, fueron las palabras de Shuhei Yoshida, quien ahora es responsable de los videojuegos indies de PlayStation.

Él directivo de la firma japonesa no dudó en responder algunas preguntas de los usuarios y aseguró que ya había probado la consola de Microsoft en un juego llamado Ori and the Will of the Wisps.