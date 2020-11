Call of Duty Black Ops Cold War: primeros 15 minutos de la campaña

Call of Duty Black Ops: Cold War llegó por fin este 13 de noviembre a todas las plataformas anunciadas para el juego, incluyendo la PS5 y Xbox Series X, consolas recién aparecidas en el mercado y que abrieron la novena generación. Los primeros minutos de gameplay sobre el modo campaña y zombies ya se muestran en la red. ¿En qué consisten?

Es preciso señalar que Call of Duty Black Ops: Cold War es el sexto título de la subsaga Black Ops; sin embargo, es el tercero en sucesión de hechos, pues se trata de una secuela directa del segundo juego: Call of Duty Black Ops de 2010 (el primero fue Call of Duty World at War).

Call of Duty Black Ops: Cold War está ambientado en la última década de la Guerra Fría, precisamente los años 80, en las que tomaremos el control del agente Russell Adler, uno más de la lista de oficiales de la CIA que acompaña a los ya conocidos Frank Woods, Jason Hudson y, por supuesto, Alex Mason, protagonista de Black Ops (2010).

La campaña inicia con imágenes contextuales en formato televisivo ficticio, donde aparecen desfiles de la ex Unión Soviética y el presidente Ronald Reagan. Según los desarrolladores, Call of Duty Black Ops: Cold War está basado en hechos reales.

La acción comienza con una misión encubierta con agentes vestidos de civiles en Ámsterdam, Países Bajos. Te dejamos el video para que lo aprecies por ti mismo.

En cuanto al modo Zombies, los videos gameplay muestran una dinámica similar a las de entregas anteriores. La última de estas modalidades de juego, la de Call of Duty Black Ops 4 (2018), fue muy criticada en su momento.

Pese a todo el contenido, Activision anunció recientemente una reducción del espacio necesario para instalar Call of Duty Black Ops: Cold War, aunque solo en PC, en la que solo se necesitará un 93 GB, y hasta 125 GB con Ray Tracing y a 4K. Por otro lado, los jugadores de consolas nuevas como la PS5 y Xbox Series X requieren más de 100 GB de espacio libre, independientemente de los gráficos.