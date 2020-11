Epic Games Store regala juego gratis y anuncia los de la próxima semana

Aunque la industria de los videojuegos está enfocada en el lanzamiento de las consolas de nueva generación, el mercado del PC sigue con sus buenas prácticas que benefician al usuario. Una de las más conocidas es la de Epic Games Store con juegos gratuitos cada jueves. Tres de ellos ya se conocen y uno ya puede reclamarse.

Como en toda ocasión, debemos recordarte que tienes tan solo una semana para reclamar los videojuegos de la tienda de Epic Games, pero una vez que lo hayas hecho, se quedarán en tu cuenta para siempre, por lo que recomendamos no desaprovechar la oferta.

El videojuego que se puede reclamar y descargar desde ya en la plataforma es nada menos The Textorcist, un título que, como su nombre indica, mezcla una aventura terrorífica llena de exorcismo y demonios con una jugabilidad basada en el texto.

El título puede considerarse de acción, pero en lugar de esquivar demonios con armas o efectos mágicos, tendremos que hacerlo por medio de textos o, mejor dicho, exorcismos. Por supuesto, escribir rápido será crucial para el éxito.

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia fue lanzado a inicios de 2019 y puede llegar a costar hasta 31 soles en otras plataformas como Steam. Todo lo que necesitas para llevártelo gratis es contar con una cuenta gratuita de Epic Games Store (puedes crear una en este enlace) y activarlo desde la página de la tienda.

Epic Games permitirá reclamarlo hasta el próximo 19 de noviembre, fecha en la que regalará otros dos videojuegos que ya se anunciaron: Elite Dangerous y The World Next Door.

Elite Dangerous es un aclamado simulador espacial que está a punto de estrenar un nuevo DLC llamado Oddyssey. Se trata de una experiencia sandbox en la que podemos trasladarnos en medio del universo y ofrece una libertad de acción poco comparable.

Por otra parte, The World Next Door otorga una mezcla entre puzzle y batallas con alta carga narrativa. Está un poco orientado al anime y tiene estética indie. Lo mejor de este título es sin duda su atrapante trama y su gran diseño de personajes.

Recuerda que los juegos gratis de Epic Games Store se renuevan cada jueves. Otras tiendas online como Steam están a punto de ofrecer rebajas en una nueva temporada de ventas antes de Navidad.