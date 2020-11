PS5: cada arma de Call of Duty Cold War se sentirá diferente en DualSense

La PS5 está a horas de ser lanzada oficialmente por Sony y las promesas hechas sobre sus nuevas características no tendrán que esperar demasiado para percibirse. La vibración háptica del mando DualSense es una de ellas y será tangible en Call of Duty Black Ops Cold War.

El último título de la reconocida saga de shooters es uno de los pocos que se han confirmado para usar la vibración háptica, que cuenta con motores más grandes, desde el día uno. Entre otros, destacan Fortnite, God of War y The Last of Us Part 2.

Call of Duty Black Ops Cold War está desarrollado por Treyarch en colaboración con Raven Software y también usarán la tecnología de gatillos adaptativos (L2 y R2) del mando DualSense para cada arma.

Según contó Tony Flame, diseñador del videojuego, al portal GameSpot, “el pequeño motor (del DualSense) hace que experimentemos estímulos en nuestras manos cada vez que un gatillo es oprimido durante el juego y por cada disparo que se ejecuta”.

“Hay sensibilidad en el gatillo representando la presión correspondiente a un arma real. Todo ha sido adaptado dentro del juego individualmente para cada arma. Es mucho para digerir, pero resulta increíble y brinda una sensación nunca antes posible”, agregó.

La cuenta oficial de Twitter de PlayStation también resaltó la funcionalidad en PS5. En una publicación, señalaron que las armas “se sienten pesadas” en el título y que el botón correspondiente al cambio será el trigger izquierdo (L2).

Call of Duty Black Ops Cold War llega este 13 de noviembre para PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One y PC (Windows). Su lanzamiento ocurrirá solo un día después del debut de la nueva consola de Sony en diferentes mercados.