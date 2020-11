PS4 comienza a despedirse: primer modelo ya no tiene soporte en Japón

La PS4 sale por la puerta grande. La consola de pasada generación acaba de confirmar el fin de soporte en reparaciones para los primeros modelos que se comercializaron en el mundo hace siete años. El hecho ha sido confirmado por las redes sociales oficiales de PlayStation.

A través del Twitter oficial, la compañía señaló que los CUH-1000 y CUH-1100 dejarán de ser aceptados para reparaciones en Japón desde el próximo 25 de diciembre de 2020.

Según el historial de la PS4, el cual listó un gran número de ediciones especiales, las consolas que ya no se podrán enviar para reparar son algunas de las ediciones de lanzamiento, como el bundle de Call of Duty Ghosts, Assassin’s Creed IV: Black Flag, Killzone: Shadow Fall, Knack, inFAMOUS: Second Son y muchos otros.

La razón que manejó Sony para tal decisión es precisa: la escasez de piezas de repuesto necesarias para reparar estos modelos, por lo que no se trata de una decisión deliberada para forzar a los usuarios a adoptar la nueva generación de consolas o una versión más reciente.

Pese a las intenciones, lo cierto es que los más antiguos escasean también en el mercado, sobre todo por el éxito de los PS4 Slim y PS4 Pro, que llegaron a finales de 2016. Algunas de los mencionados líneas arriba recién se comercializaron en Japón durante el 2014.

Con la PS5 ya presente en el mercado, mucho se comentó sobre los planes de Sony para los usuarios de la pasada generación. Lo cierto es que el catálogo se mantendrá activo gracias a la retrocompatibilidad.