Fortnite: artista crea skin del ‘Chavo del ocho’ y diseño se viraliza

Un artista se ha vuelto famoso en las redes sociales, sobre todo en TikTok, debido a sus curiosos trabajos. El último de ellos gira en torno al Chavo del ocho, el personaje creado por Chespirito que fue rediseñado como un skin de Fortnite.

Trada Art, como se llama este ilustrador, cuenta con más de 2 millones de seguidores en la plataforma de videos, donde regularmente sube sus asombrosos diseños que son, en su mayoría, pedidos hechos por sus fans.

Aprovechando la popularidad de Among Us, el multijugador desarrollado por InnerSloth, este joven diseñó varios skins de algunos populares personajes de anime como Goku, Naruto, Luffy de One Piece, entre otros.

Gracias a su talento para el dibujo, el artista logra mezclar ambas propuestas, que son totalmente opuestas, y brinda resultados que no tardan en volverse tendencia en TikTok, ya que los videos consiguen muchos corazones.

Recientemente, Trada Art compartió un clip que sorprendió a los fans de Fortnite, quienes jamás imaginaron ver al ‘Chavo del Ocho’, el personaje creado por Roberto Gómez Bolaños, como un skin en este videojuego.

Como podrás apreciar en las imágenes, que tienen más de 1,2 millones de ‘me gusta’ en TikTok, el ‘niño del barril’ dejó su apariencia dulce y angelical, ya que ahora lo vemos con un diseño más rudo, como a los que nos tiene acostumbrados Epic Games.

No es la primera vez que este diseñador mezcla el universo del Chavo del ocho con Fortnite. También hizo un trabajo similar con la Chilindrina, el personaje que fue interpretado por María Antonieta de las Nieves.