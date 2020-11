Director de Xbox: “Elden Ring es el videojuego más ambicioso de Miyazaki”

Elden Ring fue anunciado por From Software hace un año. Este videojuego es muy esperado por los gamers no solo por la gran reputación que tiene el estudio, sino porque también contará con la participación del escritor de los libros de Game of Thrones, George R. R. Martin, y ya fue jugado por un directivo de Xbox.

Si bien From Software, estudio creador de impresionantes videojuegos como Demon Souls, Dark Souls, Sekiro Shadows Die Twice, entre otros, ha sido bastante celoso con su próxima entrega, ya se conoce quién fue la primera persona en jugar este título.

Phil Spencer, director de Xbox, habló acerca del nuevo título de Hidetaka Miyazaki en una entrevista al conocido portal GameSpot, donde confirmó que ha jugado bastante a Elden Ring, por lo que dio su veredicto acerca de esta entrega.

“Como alguien que ha jugado todos los juegos de Miyazaki durante, al menos, la última década, este es claramente el juego más ambicioso que ha hecho”, expresó Spencer. “Quiero decir, me encantan sus juegos, pero él y el equipo están abordando esta vez el escenario trabajando con otro creador en términos de historia. Me encanta”, sentenció.

Asimismo, aclaró que Elden Ring llegará a la consola de Microsoft; es decir, se estrenaría en Xbox Series X y Xbox Series S, aunque no ha mencionado la fecha ni ha revelado más detalles de este esperado título.

Aquí te dejamos el primer y único tráiler, por el momento, de Elden Ring, videojuego de From Software que mantiene a gamers con mucha expectativa por su arribo a las consolas de Sony, Microsoft y PC.