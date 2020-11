Among Us es recreado con potentes gráficos como si fuese juego de PS5

Hemos visto muchos proyectos de Among Us con gráficos muy superiores al de la versión original durante estas semanas. Sin embargo, un video de YouTube ha dejado más que sorprendidos a los fans de este videojuego, porque nos muestra el título hecho con el motor gráfico Unreal Engine 4, convirtiéndolo en un juego tan potente que tu PC no podría correrlo.

Fat Dino es un reconocido youtuber que suele subir a su canal recreaciones de videojuegos utilizando el motor gráfico Unreal Engine, el mismo que fue creado por la compañía Epic Games y que será utilizado en los juegos que se lancen en PS5 y Xbox Series X.

El más reciente video de este creador de contenido está basado en el juego más popular de la actualidad: Among Us. Precisamente, el youtuber muestra todo el proceso para recrear con mucha exactitud la mitad del mapa The Skeld, como el cuarto eléctrico, la sala de seguridad, el reactor, cafetería y Ala Médica.

También, diseñó a los tripulantes e impostor con el aspecto de un astronauta, y las formas en que el farsante puede sabotear puertas y luces. Otro detalle son las muertes, ya que colocó las cinemáticas que suelen aparecer cuando algún miembro de la nave es asesinado.

El apartado del chat grupal también fue reconstruido por el youtuber para que su proyecto sea una fiel copia de Among Us. Tras ello, muchos fans manifestaron su deseo de jugarlo por el realismo que transmite. ¿Quieres verlo? Aquí te compartimos el video que está dando que hablar en redes sociales.