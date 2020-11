Pokémon GO: ¿cuántos triunfos necesitas en la GLB para llegar al rank 10?

Pokémon GO acaba de actualizar su modo PVP con muchas sorpresas, entre las que destacan los movimientos incinerar y nitrocarga para algunas criaturas de tipo fuego y un nuevo sistema de ranking que se basará en una cantidad determinada de triunfos para alcanzar el rank 10.

Niantic acaba de dar inicio a la Copa Chica en Pokémon GO, donde los usuarios deben utilizar criaturas con un máximo de 500 PC y que puedan evolucionar, pero nunca lo hayan hecho. Esta temática estará activa hasta el próximo 16 de noviembre a la 1.00 p. m. hora Perú.

La temporada 5 de la GO Battle League del juego de realidad aumentada durará solo tres semanas. Y una de las sorpresas que trae es su sistema de progreso, que a diferencia de las seasons anteriores, esta solo se basará en victorias.

¿Cuántos triunfos necesitas en la GO Battle League para alcanzar el rank 10?

Si hasta ahora no has conseguido registrar a Pikachu Libre, criatura que solo se puede conseguir al ser rank 10 en la GBL de Pokémon GO, te contamos que esta es tu oportunidad. Conoce cuántos triunfos necesitas, de acuerdo a la publicación del insider Kelven.

PvP ranks changes for GO Battle League season 5 : #PokémonGO pic.twitter.com/WHYixX3oNw — Kelven (@Kelven91) November 9, 2020

Según el insider, se necesitaría al rededor de 50 batallas, es decir 10 rondas de cinco encuentros para poder alcanzar el rank 10 en la GO Battle League de Pokémon GO. Asimismo, a partir del rank 7 podrás encontrarte con Lugia entre las recompensas.

Recuerda que durante las tres semanas que dure la temporada 5 de la GO Battle League, no podrás batallas en la Liga Super, Liga Ultra o Liga Master, porque Niantic activará dos temáticas nuevas en Pokémon GO: Copa Canto y Copa Captura.