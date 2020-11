¿De qué trata el juego que Innersloth desarrolló antes de Among Us?

La desarrolladora estadounidense Innersloth, famosa por haber creado Among Us, lleva años realizando entregas que no han tenido mucha popularidad; sin embargo, han sido muy aclamadas por la crítica de los videojuegos. Una de ellas es Dig2China. ¿En qué consiste?

Este simpático título, disponible para iPhone y Android, no es un multijugador, sino un videojuego. Pese a ser muy sencillo en cuanto a gráficos, es bastante adictivo, lo que te garantiza horas de diversión frente a tu smartphone.

¿De qué trata?

El objetivo es bastante simple. Tendrás que controlar a un personaje que debe excavar el suelo y llegar hasta China. Aunque parece una tarea fácil, lo cierto es que en el camino puedes encontrarte con varias obstáculos que pondrán en peligro tu misión.

Por ejemplo, si te topas con un pote de basura perderás una vida y tendrás que volver a excavar. Sin embargo, si encuentras unos refrescos podrás aumentar tu nivel de energía y seguirás tu camino hacia el gigante asiático.

Si bien al inicio es bastante sencillo, conforme avances en el juego, notarás que el camino se hace más complicado. Por ese motivo, deberás hacer algunas mejorar para poder finalmente cumplir tu cometido y excavar las 13 capas del planeta Tierra.

Luego del éxito de Among Us, las descargas de Dig2China han crecido de forma exponencial. Actualmente, cuenta con una alta valoración en Play Store y App Store, las tiendas de aplicaciones de Google y Apple, respectivamente.

Te dejamos un gameplay que muestra cómo se juega el primer título desarrollado por Innersloth. Lo puedes descargar aquí si tienes un Android. En caso poseas un iPhone, deberás bajarlo en este enlace.