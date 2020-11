PS5 no podrá correr dos juegos al mismo tiempo como la Xbox Series X [VIDEO]

La rivalidad entre la PS5 y la Xbox Series X ha iniciado mucho antes de que la novena generación de consolas debute en el mercado. Muchas de sus características son comparadas incesantemente por especialistas y la propia comunidad, pero una de las más cruciales es la reanudación rápida o Quick Resume, existente en la plataforma de Microsoft.

Tal como lo reporta el portal IGN, Microsoft ha dotado a su consola de una funcionalidad bastante útil para los usuarios, especialmente para las partidas online que pueden organizarse en cualquier momento con un acuerdo entre amigos.

La característica, llamada Quick Resume, permite abrir un segundo videojuego en tu Xbox Series X sin necesidad de cerrar el que andabas jugando, en una especie de suspensión o minimizado del primero que no perderá ningún progreso en el transcurso.

La conveniencia de esta función es evidente con un claro ejemplo: si estás jugando un título de un solo jugador y, de repente, un amigo te invita a otra partida online de otro juego, puedes cambiar sin temor a perder el progreso del primero.

La PS5, por el momento, no cuenta con esta funcionalidad ni algo similar, por lo que, si estás jugando un título como Demon’s Souls, tendrás que encontrar un punto para guardar la partida antes de unirte a otra de Call of Duty multijugador con tus amigos, en caso te inviten, y siempre que no quieras perder tu progreso.

La posibilidad de que Sony implemente una característica de esta naturaleza en la PS5 a futuro existe, pero tendrá que ser a través de una actualización de firmware, tal como se sospecha que pasará con la expansión del almacenamiento a través de otra unidad SSD.