Fortnite vendería una suscripción mensual con Battle Pass y skins gratis

Fortnite es una mina de oro, y Epic Games está muy seguro de ello. El estudio quiere seguir sacando provecho de la fama que tiene su Battle Royale para obtener la mayor cantidad de dinero. Una nueva filtración ha llamado la atención de gamers, porque señala que el juego recibiría un servicio de suscripción mensual con Battle Pass y skins gratis.

MarDlt señala, desde su cuenta de Twitter, que en los archivos de la reciente actualización de Fortnite descubrió un servicio de suscripción mensual. Este tendría el nombre de Monthly Crew Pack y ofrecería los siguientes elementos.

Battle Pass.

Early Acces Pack (incluiría una skin).

1000 PaVos mensuales.

Los productos que ofrece el servicio de suscripción del Battle Royale están acompañados con la skin de una ninja, que sería el aspecto que recibirían todos los gamers que logren adquirir la membresía del videojuego.

Asimismo, se ha encontrado una encuesta para que los fans de Fortnite puedan adivinar todo lo que incluye la membresía Monthly Crew Pass. Pero lo curioso de esto es que va acompañado de una imagen promocional donde aparece Ghost Rider.

¿Cuánto costaría la suscripción mensual de Fortnite?

Según la información que encontró la insider, el precio de la suscripción mensual de Fortnite oscilaría entre los 4,99 dólares y 19,99 dólares, por lo que aún no hay un valor exacto para adquirir la membresía. No obstante, Epic Games, por el momento, aún no ha hecho el anuncio oficial acerca de la llegada de este servicio, por lo que estaremos atentos a lo que suceda con el Battle Royale en los próximos días.